تقرير.. كيف يحل لاسارتي أزمة دفاع الأهلي أمام سيمبا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
قد تشهد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا، أول مشاركة لرامي ربيعة كـ"أساسي" في تشكيل الفريق، بعد غياب دام لأكثر من عام بسبب الإصابة.
ويستعد الأهلي لملاقاة سيمبا التنزاني بملعب الأخير، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباراة الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.
وتأكد غياب سعد سمير مدافع النادي الأهلي عن المباراة، بعد أن تخلف عن السفر مع بعثة الفريق، بسبب إصابته في العضلة الضامة.
وشهدت قائمة الأهلي، عودة ياسر إبراهيم، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي عانى منها أمام وادي دجلة في الدوري، بجانب وجود رامي ربيعة.
ومازال يعاني الأهلي من عدم وجود بديل في مركز قلب الدفاع، والاعتماد على توظيف أيمن أشرف ومحمد هاني في هذا المركز حال حدث أي أمر.
وبعد تأكد إصابة سعد سمير، أصبح أمام مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي 3 حلول، الأولى أن يعتمد على الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم خلال المباراة.
وفي حال رغب لاسارتي في عدم المجازفة بالثنائي "مرة واحدة" خوفا من فقدان أحدهما أو الاثنين في المباراة وبالتالي معاناة أخرى بعد العودة من تنزانيا، فالأقرب هو أن يلعب رامي ربيعة أو ياسر إبراهيم بجانب أيمن أشرف.
عودة محمد هاني لقائمة الأهلي، تعطي لاسارتي حلا ثالثا، وهو الاعتماد عليه في مركز قلب الدفاع، والدفع بكريم نيدفيد في مركز المدافع الأيمن، والإبقاء على الثنائي ياسر ورامي على مقاعد البدلاء.
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