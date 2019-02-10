تقرير.. صراع هداف الدوري الإنجليزي يشتعل.. هل يحسم "صلاح" اللقب هذا الموسم؟ 

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

استطاع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي تسجيل الهدف الثالث لفريقه في مرمى بورنموث خلال المباراة التي جمعتهما في بطولة الدوري الإنجليزي.

واستضاف ليفربول نظيره بورنموث في مباراة الجولة الـ26 من بطولة الدوري وتمكن الريدز من الفوز بثلاثية دون رد ليعزز صدارته لجدول الدوري مجددًا.

واصل صلاح التقدم في صدارة هدافي الدوري الانجليزي ليرفع رصيده إلى الهدف الـ17، في حين ظل اللاعب الجابوني بيير -ايريميك أوباميانج نجم أرسنال في المركز الثاني برصيد 15 هدف.

صراع الموسم الماضي كان محتدمًا بين محمد صلاح وهاري كين وتمكن النجم المصري من حسم اللقب بفارق 3 أهداف عن لاعب المنتخب الإنجليزي.. ويبقى السؤال هنا هل يكرر إنجاز الموسم الماضي ويحصد لقب الهداف متفوقًا على الثلاثي أوباميانج وسيرجيو أجويرو -صاحب الـ14 هدفًا- أو إيدين هازارد -صاحب الـ12 هدفًا-؟

جدول ترتيب هدافو الدوري الإنجليزي الحالي كالاتي:

1- محمد صلاح (ليفربول) = 17 هدفًا

2- أوباميانج (آرسنال) = 15 هدفًا

3- اجويرو (مانشستر سيتي) = 14 هدفًا

4- هاري كين (توتنهام) = 14 هدفًا

*اللاعب مصاب وبداية عودته ستكون أوائل شهر مارس المقبل

5- ايدين هازارد (تشيلسي) = 12 هدفًا

هناك 12 جولة متبقية حتى نهاية البطولة في موسمها الحالي، وبالنظر إلى جدول المباريات المتبقية لكل من ليفربول، آرسنال، مانشستر سيتي ، تشيلسي ، نرصد المعدل التهديفي لصلاح ومنافسيه:

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** ليفربول سيواجه كل من مانشستر يونايتد، واتفورد، إيفرتون، بيرنلي، فولهام، توتنهام، ساوثهامبتون، تشيلسي، كارديف سيتي، هديرسفيلد، نيوكاسل يونايتد، وولفر هامبتون.

وبالنظر لمعدل تسجيل صلاح في مرمى الفرق السابقة -في بطولة الدوري الإنجليزي فقط- نجد أن "مو" يمتلك سجل خالي من الأهداف في مرمى مانشستر يونايتد (3 مواجهات)، بينما زار شباك كل من توتنهام (3 أهداف)، تشيلسي (هدف)، واتفورد (6 أهداف)، ساوثهامبتون (4 أهداف)، إيفرتون (هدف)، كارديف (هدف)، بيرنلي (هدف)، وولفرهامبتون (هدف)، فولهام (هدف)، نيوكاسل (هدفين)، هدرسفيلد (هدفين)، ما يعني أن كل المباريات المتبقية للريدز -عدا يونايتد- سجل صلاح في شباكها من قبل.

** آرسنال لديه 12 مباراة أمام كل من: ساوثهامبتون، بورنموث، توتنهام، مانشستر يونايتد، وولفرهامبتون، نيوكاسل، إيفرتون، واتفورد، كريستال بالاس، ليستر سيتي، برايتون، بيرنلي

وبالنظر لمعدل تسجيل أوباميانج في مرمى الفرق السابقة -في بطولة الدوري الإنجليزي فقط- نجد أن الجابوني لم يزر شباك فريقي مانشستر يونايتد ونيو كاسل يونايتد وولفرهامبتون، بينما سجل في مرمى كل من ساوثهامبتون (هدف)، بورنموث (هدف)، توتنهام (هدفين)، إيفرتون (هدفين)، واتفورد (هدف)، كريستال بالاس (هدف)، ليستر سيتي (3 أهداف)، بيرنلي (4 أهداف)، برايتون (هدفين).

** مانشستر سيتي لديه 11 مباراة فقط -بخلاف مباراة الجولة الـ26 التي سيخوضها مساء اليوم- حيث التقى مع إيفرتون في مباراة الجولة الـ27 مقدمًا لارتباطه بمباراة أمام تشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

السيتزنز يتبقى لديه مباريات أمام كل من تشيلسي، وست هام يونايتد، بورنموث، واتفورد، مانشستر يونايتد، فولهام، كارديف سيتي، توتنهام، بيرنلي، ليستر سيتي، برايتون.

وبالنظر لمعدل تسجيل أجويرو في مرمى الفرق السابقة -في بطولة الدوري الإنجليزي فقط- نجد أن اللاعب الأرجنتيني سجل في جميع الفرق بواقع تشيلسي (7 أهداف)، وست هام يونايتد (6 أهداف)، بورنموث (3 أهداف)، واتفورد (7 أهداف)، مانشستر يونايتد (8 أهداف)، فولهام (4 أهداف)، كارديف سيتي (هدفين)، توتنهام (10 أهداف)، بيرنلي (5 أهداف)، ليستر سيتي (5 أهداف)، برايتون (هدفين).

**تشيلسي أمامه 12 مباراة في الدوري أمام كل من مانشستر سيتي، برايتون، توتنهام، فولهام، وولفرهامبتون، إيفرتون، كارديف سيتي، وست هام، ليفربول، بيرنلي، مانشستر يونايتد، واتفورد، ليستر سيتي.

وبالنظر لمعدل تسجيل هازارد في مرمى الفرق السابقة -في بطولة الدوري الإنجليزي فقط- نجد أن اللاعب البلجيكي لم يسجل مطلقًا في مرمى فولهام وولفرهامبتون، بينما سجل في مرمى كل من مانشستر سيتي (3 أهداف)، برايتون (3 أهداف)، توتنهام (4 أهداف)، إيفرتون (هدفين)، كارديف سيتي (5 أهداف)، وست هام (4 أهداف)، ليفربول (4 أهداف)، بيرنلي (هدف)، مانشستر يونايتد (هدفين)، واتفورد (3 أهداف)، ليستر سيتي (هدفين).