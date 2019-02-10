إلغاء الدوري .. بين استضافة كأس أمم أفريقيا وتدخل الوزير لتفادي العقوبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أثار محمود مدافع نادي النجوم الجدل بتصريح حول إلغاء النسخة الحالة من بطولة الدوري الممتاز بسبب ما تشهده المسابقة هذا العام من أزمات بسبب ترتيب وجدول مباريات البطولة المحلية .

وقال فتح الله في تصريحات لـ"أون سبورت" مساء ، أمس، السبت : "من وجهة نظري الدوري لن يستكمل بنسبة 90%، وأتوقع إصدار قرار رسمي بشأن هذا الأمر خلال الأيام المقبلة".

وأضاف: "بالنسبة لي أريد أن يُستكمل الدوري لأن إلغاءه سيلحق الضرر باللاعبين، وأتمنى أن يستمر النجوم في الدوري الممتاز ويُتوج الزمالك باللقب، لكني لا أتوقع استكمال المسابقة".

من جانبه، رد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة على فتح الله قائلا: "ليس دور اللاعب أن يصرح بأن الدوري سيُستكمل أم لا".

وأوضح: "هناك ضوابط، استكمال الدور من عدمه أمر لا يخص اللاعب أو المدرب، من حق إدارة النادي فقط أن تتسائل حول الأمر، لكن لا يجب أن يخرج اللاعبون خارج الإطار".

وترجع أزمة تضارب جدول بطولة الدوري الممتاز إلى أجندة بطولات أفريقيا للأندية والمنتخبات، بالإضافة إلى اشتراك 4 أندية مصرية بالبطولة العربية، وهو ما أدى إلى مؤجلات بالجملة.

وقال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، فى تصريح سابق لمصراوي: "الاتحاد الأفريقي قام بتعديلات جديدة من حيث المواعيد في البطولات الأفريقية، سواء في بطولة دوري الأبطال أو الكونفدرالية".

وأضاف: "التعديلات جاءت مفأجاة في البطولتين، من خلال إقامة 16 مباراة خلال ستة أشهر، بدلاً من 10 أشهر".

وأكمل: "كاف صعّب الأمور علينا، لأنه قام بتعديلات، خلال الفترة الانتقالة في نفس الموسم الذي ستقام فيه بطولة كأس الأمم الإفريقية بجانب مباريات للمنتخب في تصفيات أفريقيا والبطولة العربية التي يشارك فيها أربعة أندية مصرية".

وكشف رئيس لجنة المسابقات: "طالبت عامر حسين بانسحاب الأهلي والإسماعيلي والزمالك والمصري من بطولات أفريقيا من أجل إقامة بطولة الدوري العام، وأخبرتهم أم فى حالة الرفض سيعني عدم خوضهم أي مباراة، خلال شهر مارس ومايو، بسبب استعدادات المنتخب، على أن نستأنف المسابقة في يوليو وأغسطس، بعد الانتهاء من البطولة الأفريقية".

محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، كان أول من توقع إلغاء بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، بسبب الارتباطات القارية للأندية والمنتخبات.

وقال عامر فى نوفمبر الماضى: "توقعت من البداية فكرة إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم بسبب كثرة المؤجلات".

استمرار أزمة المؤجلات بالتزامن مع حصول مصر على حق تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا، فى يناير الماضى، بعد سحبها من الكاميرون أعاد نغمة الإلغاء بقوة.

ورد نادي الزمالك متصدر الدوري على هذه الأنباء: "لا نمانع إلغاء الدوري، مصر أهم من الدوري ومن الزمالك".

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اتحاد الكرة قطع هذه التقارير، وأكد على استكمال بطولة الدوري بعد الحصول على تنظيم البطولة، مؤكداً أن قد يضطر لاستمرار المسابقة لشهر أغسطس المقبل.

وقال هاني أبوريدة، فى تصريحات لقناة "أون سبورت" فى الشهر الماضي: تنظيم بطولة أفريقيا لن يؤثر على استكمال الدوري.

وتابع: "لا بد من استكمال بطولة الدوري، وكنا نعلم أنه سيستمر بعد بطولة أفريقيا بغض النظر عن استضافتنا للبطولة".

وأنهى: "لا نية فى إلغاء الدوري".

وأكمل عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، فى وجود رئيس الاتحاد "تقدمت باستقالتي ورفضها أبوريدة".

وأضاف: "اتفقنا مع مسؤولي الأندية على استكمال بطولة الدوري، وكانوا على علم بالصعوبات التى تواجه المسابقة هذا الموسم".

من جتهته أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الدوري العام لكرة القدم مستمر، ولن يتم إلغاوه بسبب تنظيم بطولة الأمم الإفريقية، لأن هناك رعاة للأندية.

وترعي شركات اتصالات والكترونيات بطولة الدوري الممتاز بالإضافة لشركة برزنتيشن التى استحوذت على رعاية معظم الأندية وهو ما يعني مواجهة الأندية لشروط جزائية فى حالة الغاء الدوري

وأضاف خلال ندوة "جهود وزارة الشباب والرياضة في دعم المبادرات الشبابية"، التي عقدت الأحد الماضى، بمعرض الكتاب: "أنا كوزير ليس لي تدخل في عمل اتحاد الكرة، لكن حال وجود أي أحاديث عن الإلغاء سأضطر للتدخل فورا، متابعا: "أنا ضد فكرة إلغاء الدوري".

وأنهى أشرف صبحي "إلغاء الدوري في الوقت الحالي بعيد تماما عن الاحتراف، في الوقت الذي ينظر فيه العالم إلى مصر بسبب تنظيم بطولة الأمم الإفريقية، ثالث أقوى بطولة قارية على مستوى العالم".

وأكد محمد فضل الله خبير اللوائح ومستشار هيئة الرياضة بالإمارات، أن اتحاد الكرة لن يستطيع إلغاء الدوري، نظرًا لأن ذلك مخالف للائحة النظام الأساسي بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضح فضل الله في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أن لائحة الفيفا تنص على زيادة انتشار كرة القدم والترويج لها، وإلغاء الدورى يتعارض مع هذا المبدأ.

وأكمل: "إلغاء الدوري لا يندرج تحت بند معايير القوة القهرية التي تحول دون ممارسة كرة القدم في البلاد".

ولكن خبير أخر قال لمصراوي أن الأجندة المضغوطة وسحب بطولة أمم أفريقيا من الكاميرون واسنادها لمصر قبل خمسة أشهر من انطلاقها بالأضافة إلى ضغط البطولات الإفريقية بشكل استثنائى يدخل تحت بند "القوة القهرية" ولا يتعارض مع مبدأ زيادة انتشار كرة القدم والترويج لها.

واستشهد الخبير الذى اشترط عدم الكشف عن اسمه " دوري المجموعتين تم الغاءه من قبل ولم تتعرض مصر لعقوبات، الاعتماد على مبدأ زيادة انتشار كرة القدم مسند قانوني لعدم الغاء الدوري، والترويج لتعرض مصر إلى عقوبات وجهة نظر غير صحيحة وقياس خاطىء.