رئيس فيفا: هناك شغف بكرة القدم فريد من نوعه في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس بابا- (أ ش أ):

قال رئيس الاتحاد الدولي الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، اليوم الأحد، إن لعبة كرة القدم ليست مجرد لعبة إنما لها تأثير اجتماعي واقتصادي وتساهم في التعليم وأداة للنمو الاقتصادي وللتكامل والاندماج وتقوم بجمع الناس، مؤكدا أن التأثير الاجتماعي والاقتصادي إفريقيا في العالم متنامي وهناك شغف بكرة القدم فريد من نوعه في القارة السمراء.

وأوضح إنفانتينو- في كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الإفريقي الـ 32 - أن كرة القدم يمكنها تحقيق العديد من الأمورعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، كالمساواة بين الجنسين والتكامل الاقتصادي بين الدول وتكريس التعاون، مشيرا إلى أن هناك تطورا في مستوى اللعبة في القارة، حيث حققت العديد من المنتخبات الإفريقية إنجازات عبر العقود الماضية، وتفوقت على منتخبات أوروبية، مؤكدا أن الأمل والمستقبل سيكون في إفريقيا.

وأضاف "طموحي وهدفي بصفتي رئيسا للفيفا هو أننا نجعل إفريقيا تنتقل من وعد دائم إلى واقع حقيقي حتى نحقق أعمال ملموسة.. ولدي إيمان بإفريقيا"، لافتا إلى أن كرة القدم يمكن أن تكون أداة فعالة وقوية بالنسبة للقارة السمراء، كما أن اقتصاد إفريقيا ينمو ويزدهر أكثر وأكثر ولدى القارة السمراء سكان أغلبهم من الشباب وكلهم يعشقون كرة القدم".

وأشار إلى أنه منذ توليه رئاسة الفيفا قام بمضاعفة عدد الفرق الإفريقية المشاركة في المنافسة، ما يمنح الفرص لمزيد من الدول للمشاركة في المونديال، قائلا "لما وصلت للفيفا في 2016 فإن الاتحاد الدولي كان يستثمر 23 مليون دولار في كرة القدم الإفريقية كل عام.. ولكن أصبحنا الآن نستثمر 120 مليون دولار كل عام في البنية الأساسية والتنظيم".