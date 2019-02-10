"الصقر" يتولي قطاع الناشئين بنادي ايرسبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد :

وقع الكابتن أحمد حسن «الصقر» عميد لاعبي العالم في كرة القدم، والقائم بأعمال المدير الفنى لفريق بيراميدز، تعاقدا مع نادي "إيرو سبورت فرع ب"، ليكون مسئولًا عن قطاع البراعم والناشئين لكرة القدم فى النادي .

قالت مصادر خاصة بالنادي تم التعاقد مع عميد لاعبي العالمي بتولي مسؤولية تدريب الناشئين ، استعداد لخوض بطولات مختلفة لقطاع الناشئين ، فضلا عن أن النادي يسعى لتوفير أفضل المدربين لأبناء الأعضاء .

يسعى «الصقر» للاستمرار في مجال التدريب بعد ابتعاده لفترة عن تدريب بتروجيت ، ومن المرجح أن يتولى قيادة فريق جديد مع بداية الموسم المقبل .