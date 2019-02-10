إكرامي: الأفعال الكيدية ليست في قاموس الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
علق شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة الكروية في مصر.
وكان الأهلي قد أصدر بيانًا أمس السبت أعلن خلاله 8 قرارات نارية بشأن جدول مباريات الدوري وبعض الأمور المتعلقة باتحاد الكرة المصري.
وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التصريحات الغير مسئولة، ردود الأفعال الصبيانية والأفعال الكيدية ليست في قاموس الأهلي".
وأضاف: "الأهلي كيان شعبي كبير و مسئولياته أكبر من أن تكون رياضية فقط، سيبقي الأهلي كبيراً و عظيماً بتاريخه و مواقفه قبل بطولاته وألقابه وسيظل التاريخ شاهداً دائماً علي انتصاره".
جدير بالذكر أن بعثة الأهلي والتي تضم شريف إكرامي وصلت صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة التنزانية دار السلامة استعدادًا لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.
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