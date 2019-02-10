ميلنر: الدفاع أمام صلاح وماني وفيرمينو مستحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أكد جيمس ميلنر، لاعب خط وسط نادي ليفربول الإنجليزي، إن الدفاع أمام ثلاثي هجوم الريدز محمد صلاح، ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، أمر مستحيل.

واستطاع ليفربول في استعادة صدارة البريميرليج مساء أمس السبت، بعد الفوز على بورنموث بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ميلنر في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "ماني وفيرمينو وصلاح كانوا رائعين طوال المباراة، لقد أصبح الدفاع أمامهم مهمة مستحيلة في ظل التفاهم الكبير بينهم".

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وأضاف: "تحركاتهم المستمرة واللعب من لمسة واحدة يربك المدافعين".

وتابع: "ربما النقطة السلبية الوحيدة لنا في المباراة هي أننا لم نحرز أهدافًا أكثر من الفرص العديدة التي سنحت لنا".

واختتم ميلنر: "لكننا سعداء بالطبع بالخروج بشباك نظيفة والحصول على الثلاث نقاط، وهذه كانت مهمتنا الرئيسية في المباراة".