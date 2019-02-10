التشكيل المتوقع لـ برشلونة أمام أتلتيك بيلباو بالدوري الأسباني

كتبت- سارة جاب الله:

يستضيف مساء اليوم أتلتيك بيلباو نظيره برشلونة علي ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري الأسباني الممتاز.

ومن المتوقع أن يدخل برشلونة بالتشكيل التالي:

يدخل فريق برشلونة مرحلة جديدة في الليجا عندما يرحل لملاقاة فريق أتلتيك بلباو مساء الأحد في إطار سعيه لتوسيع الفارق في صدارة الجدول.

ويعود سيرجيو بوسكيتس لخط وسط برشلونة بعدما قضى عقوبة

الإيقاف الإداري لمباراة واحدة، في حين سيغيب عن البلوجرانا.

وتوقعت شبكة "هو سكورد" البريطانية التشكيلة التي سيدخل بها الفريق الكتالوني اللقاء، وجاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجين.

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في خط الدفاع: نيلسون سيميدو، كليمونت لينجليت، جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو

في خط الوسط: إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، أرتورو فيدال.

في خط الهجوم: فيليبي كوتينيو، عثمان ديمبلي، لويس سواريز.

ويبقى فريق برشلونة مباراة اليوم وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 50 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الوصيف ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، الذي تغلب أمس ضمن نفسه، الجولة على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما يحتل بيلباو المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول بين برشلونة وأتلتيك بيلباو، التي أقيمت على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.