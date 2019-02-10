بالصور..نادى الغابة يواصل حصد ميداليات بطولة القاهرة للسباحة

فى ختام اليوم الأخير لبطولة القاهره الشتويه المقامه باستاد القاهره الدولى واصل ابطال الغابه حصد الميداليات فكانت النتائج كالتالى ١-- حصل نجم المنتخب الوطنى ديزل الغابه السباح سيف الدين أيمن على المركز الأول والميداليه الذهبيه لسباق ٥٠م مونو تحت الماء مرحله العمومى ٢--كما حصل السباح ابانوب نبيل على المركز الثانى والميداليه الفضيه فى سباق ٥٠م مونو تحت الماء مرحله العمومى ٣--كما حصل السباح عمر ماهر على المركز الثالث والميداليه البرونزية لسباق ٥٠م مونو تحت الماء مرحله العمومى ٤-- كما حصلت السباحه لوجين تامر على المركز الأول والميداليه الذهبيه لسباق ٥٠ م مونو ١٢سنه بنات ٥-- كما حصلت السباحه جومانه محمد محمود على المركز الثالث والميداليه البرونزية لسباق ٥٠م مونو مرحله ١٢سنه بنات ٦-- كما حصل السباح الدكتور محمود مسعد على المركز الأول والميداليه الذهبيه لسباق ٢٠٠م زعانف مزدوجه مرحله العمومى رجال ٧-- كما حصل السباح المتألق يوسف عبد الفتاح مرزوق على المركز الثالث والميداليه البرونزية لسباق ٢٠٠م زعانف مزدوجه مرحله العمومى ٨-- كما حصل السباح يوسف مصطفى إسماعيل على المركز الأول والميداليه الذهبيه لسباق ٢٠٠م زعانف مزدوجه مرحله ١٣سنه أولاد ٩-- كما حصل السباح كرولس جورج على المركز الثانى والميداليه الفضيه فى سباق ٢٠٠م زعانف مزدوجه مرحله ١٣سنه أولاد ١٠-- كما حصل السباح مارك مراد على المركز الثالث والميداليه البرونزية لسباق ٢٠٠م زعانف مزدوجه مرحله ١٣سنه أولاد ١١-- كما حصلت السباحه مريم جلال على المركز الأول والميداليه الذهبيه لسباق ٢٠٠م زعانف مزدوجه مرحله العمومى بنات ١٢-- كما حصلت السباحه يمنى خالد على المركز الثانى والميداليه الفضيه فى سباق ٢٠٠م زعانف مزدوجه مرحله العمومى بنات ١٣-- كما حصل السباح الخلوق ادهم احمد فؤاد Advertisements على المركز الأول والميداليه الذهبيه لسباق ٨٠٠م مونو مرحلة العمومى رجال ١٤-- كما حصل السباح محمود وليد على المركز الثالث والميداليه البرونزية لسباق ٨٠٠م مونو مرحلة العمومى رجال ١٥-- كما حصلت صاروخ الغابه السباحه ندى مجدى على المركز الأول والميداليه الذهبيه لسباق ٨٠٠م مونو مرحلة العمومى بنات ١٦-- كما حصل فريق نادى الغابه مرحلة العمومى رجال على المركز الأول والميداليه الذهبيه لسباق تتابع ٤×١٠٠زعانف مزدوجه ١٧-- كما حصل فريق نادى الغابه مرحلة ١٣سنه أولاد على المركز الثانى والميداليه الفضيه فى سباق تتابع ٤×١٠٠ ١٠٠زعانف مزدوجه ١٨--كما حصل فريق نادى الغابه مرحلة العمومى بنات على المركز الثالث والميداليه البرونزية لسباق تتابع ٤×١٠٠زعانف مزدوجه حصل السباح يوسف مصطفى إسماعيل على كأس احسن سباح لمرحلة ١٣سنه اولاد حصل ديزل الغابه السباح سيف الدين أيمن على كأس احسن سباح لمرحلة العمومى رجال ولأول مره فى تاريخ الغابه تحصل صاروخ الغابه السباحه ندى مجدى على كأس احسن سباحه مرحلة العمومى بنات وبذلك تكون حصيلةالغابه من الميداليات فى اليوم الأخير لبطولة القاهره الشتويه المقامه باستاد القاهره الدولى ٢٧ ميدالية ١١ميداليه ذهبية ١١ميدالية فضيه ٥ ميداليات برونزيه



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