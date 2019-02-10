سفير مصر في تنزانيا: الأهلي كبير أفريقيا

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أكد محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا أن هناك تنسيقا كاملا بين النادي الأهلي عن طريق الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري مع طاقم السفارة؛ لإنهاء الترتيبات الخاصة ببعثة الأهلي في العاصمة التنزانية دار السلام.
وأوضح سفير مصر في تنزانيا أن التنسيق بين الطرفين شمل كل ما يتعلق ببعثة الأهلي من قبل وصولها وحتى مغادرتها دار السلام ؛ سواء حجز فندقالإقامة أو إجراءات الوصول في المطار وملاعب التدريب بجانب الأمور الخاصة بالمباراة.
وأكد أبو الوفا أن وجود النادي الأهلي في تنزانيا أمر يسعد كل الجالية المصرية؛ لأنه كبير أفريقيا وخير سفير للكرة المصرية، لما يمتلكه من تاريخ عريق على المستوى الأفريقي والعالمي بجانب شعبيته الكبيرة في كل البلدان.
وأشار سفير مصر في تنزانيا إلى
وكانت بعثة الأهلي قد وصلت صباح اليوم، الأحد، إلى العاصمة التنزانية دار السلام؛ استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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