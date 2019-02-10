سفير مصر في تنزانيا: الأهلي كبير أفريقيا

محمد جابر أبو الوفا

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

أكد محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا أن هناك تنسيقا كاملا بين النادي الأهلي عن طريق الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري مع طاقم السفارة؛ لإنهاء الترتيبات الخاصة ببعثة الأهلي في العاصمة التنزانية دار السلام.

وأوضح سفير مصر في تنزانيا أن التنسيق بين الطرفين شمل كل ما يتعلق ببعثة الأهلي من قبل وصولها وحتى مغادرتها دار السلام ؛ سواء حجز فندق

الإقامة أو إجراءات الوصول في المطار وملاعب التدريب بجانب الأمور الخاصة بالمباراة.

وأكد أبو الوفا أن وجود النادي الأهلي في تنزانيا أمر يسعد كل الجالية المصرية؛ لأنه كبير أفريقيا وخير سفير للكرة المصرية، لما يمتلكه من تاريخ عريق على المستوى الأفريقي والعالمي بجانب شعبيته الكبيرة في كل البلدان.

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وأشار سفير مصر في تنزانيا إلى

أن فوز الأهلي بخماسية على سيمبا في برج العرب نتيجة جيدة جدا جعلت جماهير الفريق التنزاني تطالب الأخير بالتعويض وحفظ ماء الوجه في لقاء الثلاثاء المقبل، لكنه وكل الجالية المصرية في تنزانيا ومعهم جماهير الفريق لديهم ثقة كبيرة في لاعبي نادي القرن الأفريقي والجهاز الفني في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي ستجمع الفريقين بعد ٤٨ ساعة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت صباح اليوم، الأحد، إلى العاصمة التنزانية دار السلام؛ استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.