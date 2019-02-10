- 1/2
- 2/2
اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، تشكيل لجان بطولة البحر المتوسط المقرر إقامتها في بورسعيد خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٤ فبراير الجاري، ويشرف عليها عبده عبدالوهاب عضو مجلس الإدارة منسقا عاما للبطولة.
وجاء تشكيل اللجان على النحو التالي:
محمد درنكي رئيسا للجنة الإقامة والإعاشة، ومحمود بهجات رئيسا للجنة المراسم، وهيثم عز الدين رئيسا للجنة السكرتارية، ومحمد السيد رئيسا للجنة الملاعب، وأشرف رشاد رئيسا للجنة المواصلات، والعقيد محمد الشاذلي رئيسا للجنة الأمن.
وتوجه مجلس الإدارة بالشكر للواء عادل الغضبان محافظ
وتقرر أن تقيم المنتخبات المشاركة في قرية "الفيروز"، بينما يقيم وفد اتحاد البحر المتوسط والحكام في قرية "النورس".
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد اليد يعتمد تشكيل لجان بطولة البحر المتوسط ببورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.