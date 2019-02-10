اتحاد اليد يعتمد تشكيل لجان بطولة البحر المتوسط ببورسعيد

هشام نصر

كتب - عادل يوسف ورامي جمال:

اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، تشكيل لجان بطولة البحر المتوسط المقرر إقامتها في بورسعيد خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٤ فبراير الجاري، ويشرف عليها عبده عبدالوهاب عضو مجلس الإدارة منسقا عاما للبطولة.

وجاء تشكيل اللجان على النحو التالي:

محمد درنكي رئيسا للجنة الإقامة والإعاشة، ومحمود بهجات رئيسا للجنة المراسم، وهيثم عز الدين رئيسا للجنة السكرتارية، ومحمد السيد رئيسا للجنة الملاعب، وأشرف رشاد رئيسا للجنة المواصلات، والعقيد محمد الشاذلي رئيسا للجنة الأمن.

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وتوجه مجلس الإدارة بالشكر للواء عادل الغضبان محافظ

بورسعيد لمجهوده الكبير في دعم البطولة حتى تخرج بالشكل الذي يليق باسم مصر، وكذلك الدكتور علي أبوسمرة مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، والدكتور علاء حامد عميد كلية التربية الرياضية ببورفؤاد، والدكتور محمود حسن مدير القرية الأولمبية ببورسعيد.

وتقرر أن تقيم المنتخبات المشاركة في قرية "الفيروز"، بينما يقيم وفد اتحاد البحر المتوسط والحكام في قرية "النورس".