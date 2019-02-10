حاتم عبد الآخر يتأهل لدور الــ ١٦ببطولة جراند سلام للجودو

حاتم عبد الآخر كتب - عبدالرحمن أبوهاشم تأهل حاتم عبد الآخر لاعب منتخب مصر للجودو، إلى دور الـ 16 في منافسات وزن 90 كجم فى بطولة جراند سلام المقامة بفرنسا بعد فوزه على بطلى كازاخستان والصين بالأيبون 10-0 وتعد بطولة الجراند سلام إحدى البطولات التى يحصل فيها اللاعبين على نقاط للتأهل الى دورة الألعاب الأوليمبية التى ستستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو صيف 2020. فيها اللاعبين على نقاط للتأهل الى دورة الألعاب الأوليمبية التى ستستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو صيف 2020. و تضم بعثة مصر 10 أفراد بواقع رئيس للبعثة المقدم أحمد صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد، و سيد أبوالميدان المدير الفني وثمانية لاعبين هم : محمد عبدالموجود و أحمد على عبدالرحمن وزن 66 كيلو جراما، وعلى عيد وزن 73 كيلو جراما، ومحمد عبدالعال وعبدالرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما، وعلى حازم وحاتم عبد الآخر وزن 90 كيلو جراما، أحمد وحيد وزن فوق 100 كيلوجرام.

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