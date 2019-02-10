اونلاين | Live بث مباشر| مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو| رابط يلا شوت جوال حصري | كورة لايف اون لاين

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يلتقي نادي يوفنتوس بقيادة ماسيميليانو أليجري، ضد نادي ساسولو، يوم الأحد 10 فبراير في الساعة السابعة مساءً علي ملعب "مابي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 4 HD، وسوف يعلق علي هذة المباراة المعلق علي محمد علي.

ويرغب نادي يوفنتوس في الفوز بلقب بطولة الدوري الإيطالي، من أجل فرض السيطرة على جميع البطولات في الفترة الأخيرة، وتعويض الخروج من بطولة كأس إيطاليا في الشهر الماضي.

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الايطالي هذا الموسم برصيد 60 نقطة، بينما يحل فريق ساسولو في المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة.

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موعد مباراة يوفنتوس وساسولو اليوم

البطولة : الدوري الايطالي

القنوات : بي ان سبورت 4

المعلق : علي محمد علي

الساعة : 7:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 8:00 مساء بتوقيت السعودية