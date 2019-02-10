رياضة | أسطورة مانشستر يونايتد يصدم ليفربول ومحمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة مانشستر يونايتد يصدم ليفربول ومحمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، الطريقة الوحيدة التي سيتمكن من خلالها ليفربول الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح، الفوز بلقب البريميرليج، الموسم الجاري على حساب مانشستر سيتي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج برصيد 65 نقطة، بينما يحل مان سيتي في المركز الثاني برصيد 62 نقطة، وتوتنهام ثالثاً برصيد 57 نقطة، ومانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

ويمكن لأبطال بيب جوارديولا استعادة الصدارة عن طريق الفوز على تشيلسي اليوم، في الجولة 27 من عمر منافسات البريميرليج.

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وقال نيفيل: قلت قبل بضعة أشهر إنه إذا فاز ليفربول باللقب فيجب أن يكون هناك تقدم في المباريات القليلة الأخيرة من الموسم.

وتابع: إذا تقدموا بثلاث أو أربع نقاط مع ثلاث إلى خمس مباريات، فإن لديهم فرصة جيدة بالفعل، ولكن أعتقد أن اللقب سيكون لصالح مانشستر سيتي، لأن لديهم خبرة في الحفاظ على أعصابهم.

وأضاف: مانشستر سيتي عادة عندما يخسرون ما زالوا يلعبون بشكل جيد، هو فقط أن حارس المرمى لديه عوالم أو مهاجم قد أصابته مذهلة.