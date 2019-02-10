رياضة | عاجل.. نجم ريال مدريد مهدد بالإيقاف 10 مباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم ريال مدريد مهدد بالإيقاف 10 مباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نجم ريال مدريد الإسباني، الويلزي جاريث بيل، مهدد بالإيقاف 10 مباريات من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب الطريقة التي احتفل بها في مباراة "الميرنغي" الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن الحركة التي قام بها بيل يمكن اعتبارها غير أخلاقية، ومهينة في إسبانيا.

وأثار بيل جدلاً واسعاً بسبب غرابة الطريقة التي احتفل بها بتسجيله هدف فريقه الثالث (3-1) أمام في "ديربي" العاصمة مدريد، إذ توجه اللاعب الويلزي نجو جماهير أتلتيكو، حيث قام بوضع يده اليمنى على يده اليسرى، الأمر الذي اعتبره أنصار "الروخيبلانكوس" استفزازاً.

ومن جانبها قالت صحيفة آس المدريدية إن لوائح الاتحاد الإسباني تمنع على أي لاعب الاحتفال بطريقة مستفزة، وفي حال أعادت لجنة المنافسة في الاتحاد مراجعة اللقطة واعتبرتها مستفزة، فيمكنها آنذاك توقيف غاريث لمدة قد تصل إلى 10 مباريات.

Advertisements

تقارير.. ريال مدريد يتخلي عن نجمه من أجل ضم زميل رونالدو