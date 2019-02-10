رياضة | عاجل.. نجم ريال مدريد مهدد بالإيقاف 10 مباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم ريال مدريد مهدد بالإيقاف 10 مباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نجم ريال مدريد الإسباني، الويلزي جاريث بيل، مهدد بالإيقاف 10 مباريات من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب الطريقة التي احتفل بها في مباراة "الميرنغي" الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد.
وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن الحركة التي قام بها بيل يمكن اعتبارها غير أخلاقية، ومهينة في إسبانيا.
وأثار بيل جدلاً واسعاً بسبب غرابة الطريقة التي احتفل بها بتسجيله هدف فريقه الثالث (3-1) أمام في "ديربي" العاصمة مدريد، إذ توجه اللاعب الويلزي نجو جماهير أتلتيكو، حيث قام بوضع يده اليمنى على يده اليسرى، الأمر الذي اعتبره أنصار "الروخيبلانكوس" استفزازاً.
ومن جانبها قالت صحيفة آس المدريدية إن لوائح الاتحاد الإسباني تمنع على أي لاعب الاحتفال بطريقة مستفزة، وفي حال أعادت لجنة المنافسة في الاتحاد مراجعة اللقطة واعتبرتها مستفزة، فيمكنها آنذاك توقيف غاريث لمدة قد تصل إلى 10 مباريات.
تقارير.. ريال مدريد يتخلي عن نجمه من أجل ضم زميل رونالدو
كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن إدارة ريال مدريد مستعدة لإدخال نجم الفريق إيسكو في صفقة التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس.
وذكرت مجلة دون بالون الإسبانية بأن اليوفي يطالب بـ120 مليون يورو للتخلي عن ديبالا لكن ممثلو الريال مستعدون لتقديم 60 مليون يورو وإيسكو الذي فقد مكانه في التشكيلة الأساسية لسانتياجو سولاري المدير الفني للملكي.
ونوهت المجلة الإسبانية بأن الريال سيجد منافسة قوية على الفوز بخدمات ديبالا أبرزها برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين.
وأشارت دون بالون بأن رغبة ديبابا في ارتداء قميص الميرينجي تعزز فرص انضمامه للريال الذي يبحث عن خليفة لنجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل الصيف الماضي إلى يوفنتوس.