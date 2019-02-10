رياضة | أهلي 2000 يواجه طلائع الجيش غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي 2000 يواجه طلائع الجيش غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٠ غداً الاثنين مع مضيفه طلائع الجيش في المباراة التي تجمع بينهما ضمن الجولة السابعة عشرة من بطولة منطقة القاهرة.

كان الأهلي قد استأنف البطولة في الأسبوع الماضي بعد فترة توقف طويلة، ونجح في الفوز على مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت مشاركة الوافد الجديد إسماعيل الليثي.

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ويحتل فريق ٢٠٠٠ بالأهلي صدارة الترتيب برصيد ٤٣ نقطة، بعدما فاز في ١٣ مباراة وتعادل في مباراة واحدة فقط، ولم يهزم في أية مباراة، مسجلا ٥٦ هدفاً، واستقبلت شباكه ٨ أهداف، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام سراي القبة.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي أمين عرابي مديرًا فنيًا، ويعاونه عبد الله فاروق المدرب العام، وتامر دسوقي مدرب حراس المرمى، وعماد أنور إداري الفريق، ومحمود عبد العليم طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي العلاج الطبيعي.