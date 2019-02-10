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الضامة تبعد سعد سمير عن رحلة تنزانيا

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الخليج 365-

غاب سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري  عن الإلتحاق بعثة الأهلي التي اتجهت إلى تنزانيا بالأمس ،  لشكوى اللاعب من الإصابة في العضلة الضامة بعد مباراة الأهلي أمام حرس الحدود والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف مقابل لاشئ .

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 وأدى سعد جلسة تأهيل في "الجيم" صباح اليوم الأحد على هامش مران الغائبين عن رحلة تنزانيا بملعب التتش بالجزيرة.

ووصلت بعثة الأهلي إلى تنزانيا فجر اليوم الأحد استعدادا لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه بينما تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.

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