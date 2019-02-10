شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي :سيظل الأهلي كبير والتاريخ خير شاهد على انتصاراته والان مع التفاصيل

عقب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الأحداث الأخيرة الجارية بين الأهلي والأتحاد المصري لكرة القدم.

وكتب إكرامي على صفحته على "تويتر" التصريحات الغير مسئوله، ردود الأفعال الصبيانيه و الأفعال الكيديه ليست في قاموس الأهلي، فالأهلي كيان شعبي كبير و مسئولياته أكبر من أن تكون رياضيه فقط، سيبقي الأهلي كبيراً و عظيماً بتاريخه و مواقفه قبل بطولاته و ألقابه و سيظل التاريخ شاهداً دائماً علي انتصاره.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أعلن عدة قرارات ثورية بعد اجتماعه صباح أمس.

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وتمثلت القرارات في عدم المشاركة في أي اجتماعات كانت رسمية أو ودية لاتحاد الكرة وأن لوائح الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم والميثاق الأولمبي هى الحاكم لعلاقة النادي مع اتحاد الكرة.

التقدم بشكوى من جانب الأهلي المصري للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاتخاذ اللازم قانونًا حيال الاختراق الصارخ للوائح في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية.

التقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية لعدم إلتزام اتحاد الكرة بقرارات الأوليمبية المصرية والسماح لرئيس الزمالك "الموقوف قانونًا" بممارسة نشاطه وتمثيل ناديه في اجتماع رسمي لمجلس إدارة الاتحاد مع رؤساء الأندية.