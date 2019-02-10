شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير مانشستر يونايتد تهاجم لوكاكو بسبب هدف بوجبا والان مع التفاصيل

الخليج 365- أظهر البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد غضبه الشديد بعد هدف زميله في الفريق بول بوجبا في شباك فولهام بالمباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة 26 من البريميرليج والتي انتهت 3 – 0 لليونايتد.

والتقطت عدسات الكاميرات لوكاكو وهو غاضب بعد عدم تمرير بوجبا الكرة إليه في لقطة الهدف الأول، قبل أن يعود إدراكه ويحتفل مع باقي نجوم الفريق بالهدف.

ويعاني لوكاكو من الصيام التهديفي مع اليونايتد في أخر 5 مباريات، وكان يأمل في إنهاء هذه الحالة في مباراة الأمس التي انتهت بثلاثية، حيث سجل بوجبا هدفين ومواطنه مارسيال هدف.

وتباينت ردود أفعال جماهير الشياطين الحمر على هذه الواقعة، حيث رأى البعض أن هذا الفعل شئ مضحك من المهاجم البلجيكي، فيما رأى البعض الأخر أنه شيء أناني يجب محاسبة اللاعب عليه.