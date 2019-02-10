شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مران الأهلي المصري في تنزانيا والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365-

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مرانه الأول في تنزانيا على ملعب جيم خانا القريب من فندق الإقامة في الساعة الرابعة بتوقيت تنزانيا الثالثة بتوقيت القاهرة .

ووقع الإختيار على هذا الملعب من قبل الأورجواياني مارتن لاسارتي ،المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري ، بالتنسيق مع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري.

ويستعدالأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا،وفاز الأهلي على أرضه على سيمبا التنزاني في مباراة الذهاب بخمسة أهداف مقابل لاشئ.