شكرا لقرائتكم خبر عن دي خيا يرفض تجديد تعاقده مع اليونايتد بسبب سانشيز والان مع التفاصيل

الخليج 365- يرفض الأسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر ألا بعد الموافقة على شروطه المالية.

وذكرت صحيفة "ميرور"، أن الحارس الأسباني يطلب 350 ألف يورو أسبوعيا لتجديد تعاقده مع اليونايتد، ليصبح بذلك ثاني أعلى أجر في الفريق بعد التشيلي أليكسيس سانشيز الذي يتقاضى 400 ألف في الأسبوع.

وتابعت الصحيفة أن إدارة الشياطين الحمر تسطير عليها حالة من التردد، لكنهم واثقين من التوصل إلى حل وسط مع أفضل حارس في الدوري الإنجليزي.

انضم صاحب الـ28 عاما لمانشستر يونايتد عام 2010 قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 18.9 مليون أسترليني، ومنذ ذلك الحين وهو أحد أفضل لاعبي اليونايتد.