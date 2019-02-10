شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى المصرى يقيم مران للغائبين عن رحلة تنزانيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أقام النادى الأهلي المصرى، مرانا قويا، صباح اليوم الأحد، للغائبين عن رحلة تنزانيا على ملعب التتش بمقر النادي في الجزيرة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

وشارك في مران الغائبين كل من مروان محسن وأحمد الشيخ وأحمد علاء وجيرالدو وباسم علي ووليد أزارو.

كما خاض السداسى المصاب، حسام عاشور وأحمد فتحي وسعد سمير وصالح جمعة وعمرو جمال تدريبات بدنية في "الجيم" على هامش مران الغائبين،

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ووصلت بعثة الأهلي إلى تنزانيا،فجر اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة سيمبا، الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيمبا التنزاني بخمسة أهداف نظيفة مقابل لا شئ، الأسبوع الماضي ضمن مباريات الجولة الثالثة.

والجدير بالذكر أن النادى الأهلي يتصد مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط بعد انتهاء منافسات الدور الأول بالفوز على فيتا كلوب وسيمبا والتعادل أمام شبيبة الساورة.