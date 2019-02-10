شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي المصري تصل تنزانيا ومأدبة عشاء للأهلي والان مع التفاصيل

الخليج 365-

تلقت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري ،اهتمام خاص من جانب السفارة المصرية في تنزانيا، حيث حرص محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، على استقبال بعثة الأهلي ، في المطار لحظة وصولها إلى العاصمة التنزانية دار السلام ، ووصلت البعثة صباح اليوم بالإضافة إلى حرص السفارة المصرية على التنسيق الكامل مع مسئولي الأهلي بشأن كافة الترتيبات المتعلقة ببعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا.

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كما قام أبو الوفا بتوجية دعوة لبعثة الأهلي لحضور حفل عشاء مساء اليوم الأحد، ويستعدالأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بهزيمة ساحقة للفريق التنزاني بخمسة أهداف مقابل لاشئ على ستاد برج العرب بالأسكندرية .

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي ،وسيمبا التنزاني بينما تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.