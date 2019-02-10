انت الان تتابع الإسماعيلي: متمسكون بالأمل في العودة لدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

كشف نهاد حجاج، المستشار القانوني للنادي الإسماعيلي، عن أن الأمل ما زال قائما بشأن عودة فريق الدراويش من جديد، إلى دوري أبطال إفريقيا، بعدما تم تحديد جلسة استماع من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأحد، للإسماعيلي، ليرد على قرار استبعاده من البطولة على خلفية شغب بعض الجماهير في مواجهة الدراويش ضد الإفريقي التونسي، وإلغاء نتائجه بالبطولة، وأوضح حجاج في تصريحات إذاعية لراديو «أون سبورت»: «نتمسك بالأمل حتى لو كان ضعيفًا، وخطوة جيدة تحديد جلسة استماع لنا في الكاف بعد التظلم الذي تقدمنا به، أمامنا وقت قبل المباراة المقبلة، متمسكون بالأمل».

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قال المستشار القانوني للإسماعيلي: «لقد قمنا بالتأكيد للكاف أننا سنتقدم بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية، وبعد التشاور مع عدد من مكاتب المحاماة في أوروبا، أكدوا لنا صحة موقفنا». وتابع: «جماهير الإسماعيلي لم تقتحم ملعب المباراة.. جهزنا أكثر من ملف ومستند وفيديو، منها إقرار الإفريقي في