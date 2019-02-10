وادي دجلة يصطدم بالاتحاد في صراع الهروب من القاع

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تحرير:أحمد سعيد ١٠ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص
تفتتح اليوم الأحد، منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يستضيف فريق وادي دجلة نظيره الاتحاد السكندري، في تمام السادسة مساء، على استاد بتروسبورت في مباراة يسود حولها الإثارة بسبب السعي وراء النجاة من الهبوط في ظل الموقف المتقارب بين الفريقين في قاع جدول ترتيب الدوري. من جانبه حرص تاكيس جونيس، المدير الفني اليوناني للفريق، على عقد جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بالفوز على سيد البلد، لتحسين وضع الفريق في الدوري والارتقاء من دائرة الهبوط، خاصة أن اللقاء يعتبر بـ6 نقاط.
في المُقابل يرغب حلمي طولان المدير الفني للفريق السكندري، في تحقيق الفوز لتحسين وضع الفريق هو الآخر، بمركز يليق باسم وجماهير سيد البلد، ورفض محمد مصيلحي رئيس النادي، أي نتيجة غير الفوز، وهو ما تحدث فيه مع طولان في الاجتماع الذي جمعهما مساء أمس. وادي دجلة خسر من بتروجت بهدف دون رد في الجولة الأخيرة ليزيد
في المُقابل يرغب حلمي طولان المدير الفني للفريق السكندري، في تحقيق الفوز لتحسين وضع الفريق هو الآخر، بمركز يليق باسم وجماهير سيد البلد، ورفض محمد مصيلحي رئيس النادي، أي نتيجة غير الفوز، وهو ما تحدث فيه مع طولان في الاجتماع الذي جمعهما مساء أمس.
وادي دجلة خسر من بتروجت بهدف دون رد في الجولة الأخيرة ليزيد موقفه صعوبة، فيما تعادل زعيم الثغر مع المصري البورسعيدي بهدفين لكل فريق.
ويحتل وادي دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في مثلها وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 24 هدفًا وسكنت شباكه 33 هدفًا فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 4 وتعادل في 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 23 هدفًا وتلقت شباكه 37 هدفًا.
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