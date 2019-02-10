انت الان تتابع وادي دجلة يصطدم بالاتحاد في صراع الهروب من القاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٠ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص

تفتتح اليوم الأحد، منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يستضيف فريق وادي دجلة نظيره الاتحاد السكندري، في تمام السادسة مساء، على استاد بتروسبورت في مباراة يسود حولها الإثارة بسبب السعي وراء النجاة من الهبوط في ظل الموقف المتقارب بين الفريقين في قاع جدول ترتيب الدوري. من جانبه حرص تاكيس جونيس، المدير الفني اليوناني للفريق، على عقد جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بالفوز على سيد البلد، لتحسين وضع الفريق في الدوري والارتقاء من دائرة الهبوط، خاصة أن اللقاء يعتبر بـ6 نقاط.

في المُقابل يرغب حلمي طولان المدير الفني للفريق السكندري، في تحقيق الفوز لتحسين وضع الفريق هو الآخر، بمركز يليق باسم وجماهير سيد البلد، ورفض محمد مصيلحي رئيس النادي، أي نتيجة غير الفوز، وهو ما تحدث فيه مع طولان في الاجتماع الذي جمعهما مساء أمس. وادي دجلة خسر من بتروجت بهدف دون رد في الجولة الأخيرة ليزيد

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