انت الان تتابع محمد صلاح يظهر بلوك جديد بعد مواجهة ليفربول وبورنموث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٠ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة له، حيث ظهر بنيولوك جديد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صباح اليوم الأحد، وذلك عقب فوز فريقه على نظيره بورنموث، والتي أقيمت مساء أمس السبت، على ملعب «أنفيلد» ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. بثلاثة أهداف نظيفة، وجاء الهدف الثاني عن طريق محمد صلاح، ليعود الريدز لصدارة الدوري الإنجليزي.

وتربع صلاح بهدفه أمام بورنموث على عرش هدافي البريميرليج بعدما وصل رصيده إلى 17 هدفًا، متفوقًا على الجابوني بيير إيميريك أوباميانج نجم هداف أرسنال برصيد 15 هدفًا، والإنجليزي هاري كين (توتنهام)، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو ولكل منهما 14 نقطة. وحصد محمد صلاح الأسبوع الماضي جائزة جديدة، حيث جائزة أفضل لاعب

Advertisements