شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل تنزانيا لمواجهة «سيمبا» في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة التنزانية دار السلام، استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت القاهرة مساء أمس، السبت، في طريقها إلى تنزانيا، ويترأس البعثة المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، وتضم قائمة الفريق، 20 لاعباً هم: شريف إكرامي – محمد الشناوي – هشام محمد – رامي ربيعة – رمضان صبحي – إسلام محارب – أيمن أشرف – عمرو السولية – على معلول – جونيور أجايي – محمد هاني – على لطفي – ناصر ماهر – كريم نيدفيد – ياسر إبراهيم – حمدي فتحي – حسين الشحات – محمود وحيد – محمد شريف – صلاح محسن.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بـ4 نقاط، يليه «سيمبا» في المركز الثالث بثلاث نقاط بينما يتذيل شبيبة الساورة الجزائري الترتيب برصيد نقطتين فقط.