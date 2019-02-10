شاهد..محمد صلاح بـ"لوك جديد"

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نشر محمد صلاح Mohamed Salah، لاعب المنتخب الوطني المصري، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، صورة له بلوك جديد، دون الشارب واللحية.
يذكر أن صور "صلاح" تصدرت غلاف صحيفة"إكسبريس" الإنجليزية، الصادرة اليوم الأحد، مؤكدة تألقه في مباراة ليفربول وبورنموث، التي أقيمت أمس السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات
وكان محمد صلاح Mohamed Salah قد استعاد تألقه في التهديف بعد غيابه عن التسجيل ضد ليستر سيتى ووست هام يونايتد، ما دفع الصحف الإنجليزية للإشادة بأدائه في المباراة.
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