إصابة أحمد أشرف لاعب شباب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

أحمد أشرف كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: أثبتت الأشعة التى أجراها أحمد أشرف لاعب شباب الأهلى بقطع جزئى فى الرباط الصليبى، بعد إصابته فى مواجهة بيراميدز بدورى الجمهورية للناشئين. بيراميدز بدورى الجمهورية للناشئين. وتعرض أحمد أشرف للإصابة وتم نقله بسيارة الإسعاف للمستشفى،

فى الوقت الذى سيتم عرض نتيجة أشعة اللاعب على أحمد عبدالعزيز مستشار الأهلى الطبى للتأكد من التشخيص والبدء الفورى فى إجراءات إجراء الجراحة والعلاج.

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