إصابة أحمد أشرف لاعب شباب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

أحمد أشرفكتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:
أثبتت الأشعة التى أجراها أحمد أشرف لاعب شباب الأهلى بقطع جزئى فى الرباط الصليبى، بعد إصابته فى مواجهةبيراميدز بدورى الجمهورية للناشئين.
وتعرض أحمد أشرف للإصابة وتم نقله بسيارة الإسعاف للمستشفى،
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