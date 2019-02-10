خالد مرتجي يطمئن على إقامة الأهلي في تنزانيا

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

حرص المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا، على الاطمئنان على ترتيبات إقامة الفريق في العاصمة التنزانية دار السلام.

كانت البعثة وصلت، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة التنزانية دار السلام؛ استعدادا لمواجهة فريق سيمبا،

الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وتابع المهندس خالد مرتجي مع الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والجهاز الإداري جميع الإجراءات الخاصة بالبعثة، واطمأن على عملية التسكين.

وناقش المهندس خالد مرتجي مع سيد عبدالحفيظ، وسمير عدلي، المدير الإداري برنامج الفريق خلال الأيام المقبلة، وملعب التدريب، وغيرها من ترتيبات الرحلة.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بـ4 نقاط، يليه "سيمبا" في المركز الثالث بثلاث نقاط، بينما يتذيل شبيبة الساورة الجزائري الترتيب برصيد نقطتين فقط.