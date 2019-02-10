أدي حسام عاشور أحمد فتحي وأحمد حمودي وسعد سمير وصالح جمعة وعمرو جمال، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية في «الجيم» على هامش مران الغائبينعن رحلة تنزانيا التي بدأت مساء أمس السبت؛ استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني، المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من
ويتصدر الأهلي مجموعته الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، بعد انتهاء منافسات الدور الأول، حيث فاز الأهلي على فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري.
كانت هذه تفاصيل خبر سداسي الأهلي يؤدى تدريبات تأهيلية في الجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.