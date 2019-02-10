سداسي الأهلي يؤدى تدريبات تأهيلية في الجيم

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

أدي حسام عاشور أحمد فتحي وأحمد حمودي وسعد سمير وصالح جمعة وعمرو جمال، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية في «الجيم» على هامش مران الغائبين

عن رحلة تنزانيا التي بدأت مساء أمس السبت؛ استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني، المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة منمنافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، بعد انتهاء منافسات الدور الأول، حيث فاز الأهلي على فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري.