وجه محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، الدعوة لبعثة الأهلي لحضور حفل عشاء مساء اليوم الأحد.
وكانت بعثة الأهلي قد وصلت العاصمة التنزانية دارالسلام صباح اليوم الأحد؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وحرص السفير المصري في تنزانيا على استقبال بعثة الأهلي في المطار لحظة وصولها بجانب حرص السفارة المصرية على التنسيق الكامل مع مسئولي الأهلي بشأن كافة الترتيبات المتعلقة ببعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر بتنزانيا يدعو بعثة الأهلي على حفل عشاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.