سفير مصر بتنزانيا يدعو بعثة الأهلي على حفل عشاء

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

وجه محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، الدعوة لبعثة الأهلي لحضور حفل عشاء مساء اليوم الأحد.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت العاصمة التنزانية دار

السلام صباح اليوم الأحد؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص السفير المصري في تنزانيا على استقبال بعثة الأهلي في المطار لحظة وصولها بجانب حرص السفارة المصرية على التنسيق الكامل مع مسئولي الأهلي بشأن كافة الترتيبات المتعلقة ببعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا.