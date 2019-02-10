لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو

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يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو عقب مران الفريق، اليوم الأحد، بمقر إقامته بالعاصمة التنزانية دار السلام؛ لشرح عدةأمور خاصة بمباراة «سيمبا» التنزاني.
وكانت بعثة الأهلي وصلت، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة التنزانية دار السلام ؛استعدادا لمواجهة فريق
ويشرح لاسارتي خلال المحاضرة بعض الأمور المتعلقة بالفريق التنزاني، وكذلك بخطة اللعب التي يتطلع من خلالها الجهاز الفني لتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الثلاثاء المقبل.
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