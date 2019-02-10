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لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو

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لاسارتي مدرب الأهلي
كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو عقب مران الفريق، اليوم الأحد، بمقر إقامته بالعاصمة التنزانية دار السلام؛ لشرح عدة

أمور خاصة بمباراة «سيمبا» التنزاني.

وكانت بعثة الأهلي وصلت، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة التنزانية دار السلام ؛استعدادا لمواجهة فريق

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سيمبا، الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويشرح لاسارتي خلال المحاضرة بعض الأمور المتعلقة بالفريق التنزاني، وكذلك بخطة اللعب التي يتطلع من خلالها الجهاز الفني لتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الثلاثاء المقبل.

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