بعثة الأهلي وصلت تنزانيا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة التنزانية دار السلام، استعدادا لمواجهة فريق سيمبا، الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
كانت بعثة الأهلي غادرت القاهرة، مساء أمس السبت، في طريقها إلى تنزانيا، ويترأس البعثة المهندس خالد مرتجي، عضومجلس الإدارة، وتضم قائمة الفريق 20 لاعبا هم: شريف إكرامي – محمد الشناوي – هشام محمد – رامي ربيعة – رمضان صبحي – إسلام محارب – أيمن أشرف – عمرو السولية – علي معلول – جونيور أجايي –
ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط ، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بـ4 نقاط، يليه سيمبا في المركز الثالث بثلاث نقاط، بينما يتذيل شبيبة الساورة الجزائري الترتيب برصيد نقطتين فقط.
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