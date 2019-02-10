الزمالك يستعد لمواجهة نصر حسين داي الجزائري.. غدًا

كتب - مصطفى جويلي

حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأحد، على راحة من التدريبات بفرمان من جروس المدير الفني كي لا يتعرض اللاعبون للإرهاق.

وكان الفريق الأبيض حقق فوزًا على النجوم بالجولة الحادية والعشرين بالدوري الممتاز بهدف دون رد، أحرزه أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأبيض.

ومن المنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الاثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بميت عقبة؛ استعدادًا لمواجهة نصر حسين داي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة بعد خوض

19 مباراة، فاز خلالها الفريق الأبيض في 15 لقاء وتعادل في 3 مباريات وتعرض لهزيمة وحيدة طوال منافسات النسخة الحالية من البطولة كانت أمام النجوم في الدور الأول من البطولة، في حين يحتل فريق النجوم المركز الـ15 برصيد 21 نقطة حصدها في 21 مباراة من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 6 مباريات والخسارة في 10 لقاءات.