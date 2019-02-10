اونلاين | يلا شوت أون لايف| بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم 10/2/2019 الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت أون لايف| بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم 10/2/2019 الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت أون لايف| بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم 10/2/2019 الدوري الإنجليزي



بث مباشر مانشستر سيتي وتشيلسي يلا شوت كورة اونلاين، يستضيف نادي مانشستر سيتي على ملعبه الاتحاد مساء الأحد نظيره تشيلسي في مواجهة حاسمة في الجولة 26 من البريميرليغ، ويحاول السيتي الثأر من هزيمته في مباراة الذهاب أمام تشيلسي على ستامفورد بريدج بهدفين دون رد، وسنضع لكم رابط بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي من قناة bein sport hd 2 اونلاين.

بث مباشر مان سيتي وتشيلسي يلا شوت yalla shoot، يبدأ موعد مشاهدة مباراة مانشستر السيتي وتشيلسي في الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساءاً بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة ماتش السيتي وتشيلسي تلفزيونياً لمشتركي قنوات بي إن سبورت عبر قناة bein hd 2 بتعليق حفيظ دراجي، وسنضع لكم رابط يلا شوت مانشستر سيتي وتشيلسي قبل بداية اللقاء.

يلا شوت أون لايف| بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم 10/2/2019 الدوري الإنجليزي



وشهدت مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في مرحلة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج خسارة فريق الإسباني بيب جوارديولا بهدفين دون رد، ويحاول المستضيف اليوم الثأر لهزيمته في مباراة الدور الأول أمام تشيلسي، ومواصلة الضغط على ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، في حال تحقيقه الفوز على البلوز.

موقف مانشستر سيتي وتشيلسي

يذكر أن السيتي يحتل المركز الثاني في البريميرليج، بعد أن جمع 62 نقطة من 26 مباراة بالبطولة حتى الآن، وهو عدد مباريات ليفربول نفسه حتى الآن بالمسابقة، أما تشيلسي لديها 50 نقطة في المركز الرابع من 25 مباراة فقط.

Advertisements

يلا شوت أون لايف| بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم 10/2/2019 الدوري الإنجليزي



مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي مباشر يلا شوت مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي مباشر يلا شوت

مشاهدة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر

مانشستر سيتي وتشيلسي كورة اونلاين kora online، تأمل جماهير ليفربول في تعثر الملاحق المباشر مانشستر سيتي عندما يلتقي تشيلسي مساء الأحد، ويحاول السيتي من خلال اللقاء مواصلة الضغط على المتصدر ليفربول والإبقاء على فارق الثلاث نقاط، خاصة بعد نجاح ليفربول في الفوز على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد السبت.

وقبل مشاهدة مباراة السيتي وتشيلسي الأحد، يجب أن نذكر أن السيتي بمباراة تشيلسي سيكون لعب أكثر من ليفربول بمباراة في الدوري الإنجليزي، ويمتلك السيتي 62 نقطة من 26 مباراة وهو نفس رصيد ليفربول من المباريات بعد الفوز على بورنموث ووصوله للنقطة 65 من المسابقة.

يلا شوت أون لايف| بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم 10/2/2019 الدوري الإنجليزي



لايف يوتيوب مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، حقق السماوي فوزًا مهمًا في مباراته الأخيرة في البريميرليج أمام إيفرتون بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأربعاء على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي، ويسعى السيتي لتحقيق الإنتصار اليوم، لتصدر جدول البريميرليج مؤقتًا، متساويًا بنفس النقاط مع الريدز الذي فاز بالأمس على بورنموث واستعاد الصدارة، كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي.