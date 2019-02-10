رياضة | سفير مصر في تنزانيا يدعو بعثة الأهلي على "حفل عشاء"

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تدريبات بدنية للمستبعدين في الأهلي من مواجهة سيمبا التنزاني

خاض سداسي الأهلي حسام عاشور أحمد فتحي وأحمد حمودي وسعد سمير وصالح جمعة وعمرو جمال، تدريبات بدنية في "الجيم" على هامش مران الغائبين عن رحلة تنزانيا التي بدأت مساء أمس السبت؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط بعد انتهاء منافسات الدور الأول، حيث فاز الأهلي على فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري.

الأهلي والزمالك وبيراميدز يشعلون المنافسة على لقب الدوري المصري واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم. ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة. ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 8 نقاط عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 48 نقطة 2- بيراميدز 42 نقطة 3- الأهلي 39 نقطة 4- الإنتاج الحربي 31 نقطة 5- مصر المقاصة 31 نقطة 6- المقاولن العرب 28 نقطة 7- المصري البورسعيدي 26 نقطة 8- طلائع الجيش 25 نقطة 9- سموحة 25 نقطة 10- الإسماعيلي 24 نقطة Advertisements 11- حرس الحدود 24 نقطة 12- الجونة 22 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- إنبي 21 نقطة 15- النجوم 21 نقطة 16- الاتحاد السكندري 21 نقطة 17- وادي دجلة 20 نقطة 18- بتروجت 18 نقطة أغلى 5 مدربين في الدوري المصري ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم. أغلى المدربين في الدوري المصري 1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه. 2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه. 3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه. 4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه. 5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

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