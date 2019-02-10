رياضة | تدريبات بدنية للمستبعدين في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات بدنية للمستبعدين في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبون عن رحلة الفريق إلى تنزانيا مرانا قويا صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة تحت قيادة طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

وشهد المران مشاركة كل من مروان محسن وأحمد الشيخ وأحمد علاء و جيرالدو وباسم علي ووليد أزارو.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى تنزانيا فجر اليوم استعدادا لمواجهة سيمبا بعد غدٍ الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تدريبات بدنية للمستبعدين في الأهلي من مواجهة سيمبا التنزاني

خاض سداسي الأهلي حسام عاشور أحمد فتحي وأحمد حمودي وسعد سمير وصالح جمعة وعمرو جمال، تدريبات بدنية في "الجيم" على هامش مران الغائبين عن رحلة تنزانيا التي بدأت مساء أمس السبت؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط بعد انتهاء منافسات الدور الأول، حيث فاز الأهلي على فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري.