رياضة | نتائج مباريات الجولة العشرين لبطولة الجمهورية مواليد 2003

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج مباريات الجولة العشرين لبطولة الجمهورية مواليد 2003 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت أمس مباريات الجولة العشرين من بطولة الجمهورية مواليد 2003 والتي أسفرت عن فوز إنبي على المصري بخمسة أهداف نظيفة، وفوز طلائع الجيش علي وادي دجلة بثلاثية دون رد ،وفوز سموحة علي الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفوز النجوم علي الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف.

وأسفرت باقي النتائج عن فوز الزمالك على حرس الحدود بهدفين نظيفين وبنفس النتيجة فاز المقاولون علي بتروجت وفوز بيراميدز علي المقاصة بهدف دون مقابل.

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