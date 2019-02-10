رياضة | تعرف على نتائج قرعة دور الستة عشر لكأس مصر لمواليد 1997

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على نتائج قرعة دور الستة عشر لكأس مصر لمواليد 1997 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجريت صباح اليوم الأحد، قرعة دور الستة عشر لبطولة كأس مصر لمواليد 1997، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة، بحضور المهندس أحمد مجاهد والدكتورة دينا الرفاعي عضوي مجلس الإدارة، وسيد بخيت مدير إدارة المسابقات.
وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية :
1- الجونة × الألمونيوم
1- الجونة × الألمونيوم
2- بني سويف × سيراميكا كليوباترا
3- المقاولون العرب × اتحاد بسيون
4- سموحة × مركز شباب الأمير
5- بتروجت × القاسمي
6- مصر المقاصة × نادي بدر
7- سبورتنج × مركز شباب فارسكور
8- طلائع الجيش × جمهورية شبين
ويلتقي في دور الثمانية الفائز من المباراة (1) مع الفائز من المباراة (2) والفائز من المباراة (3) مع الفائز من المباراة (4) والفائز من المباراة (5) مع الفائز من المباراة (6) والفائز من المباراة (7) مع الفائز من المباراة (8)