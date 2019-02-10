رياضة | تعرف على نتائج قرعة دور الستة عشر لكأس مصر لمواليد 1997

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية :

1- الجونة × الألمونيوم

2- بني سويف × سيراميكا كليوباترا

3- المقاولون العرب × اتحاد بسيون

4- سموحة × مركز شباب الأمير

5- بتروجت × القاسمي

6- مصر المقاصة × نادي بدر

7- سبورتنج × مركز شباب فارسكور

8- طلائع الجيش × جمهورية شبين

ويلتقي في دور الثمانية الفائز من المباراة (1) مع الفائز من المباراة (2) والفائز من المباراة (3) مع الفائز من المباراة (4) والفائز من المباراة (5) مع الفائز من المباراة (6) والفائز من المباراة (7) مع الفائز من المباراة (8)