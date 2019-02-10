شكرا لقرائتكم خبر عن ماتا: مانشستر يونايتد يمكنه هزيمة أى فريق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - عبر خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد، عن سعادته بتقدم مستوى فريقه مؤخراً تحت قيادة أولي جونار سولشار.

وقال ماتا فى تصريحات نقلتها "بي إن": "هناك تفاهم كبير بين الجميع واللاعبين والمدرب، منذ وصوله أعاد لنا الثقة وأقنعنا أننا يمكن أن نهزم أي فريق".

وتابع: "نحن سعداء لأن عندما تفوز عشر مرات هذا يزيد الثقة، نواجه تحدي جديد أمام بي إس جي ولكن نتمنى استكمال المشوار".

وأضاف: "الجميع يساهم ويضع نجوميته جانباً من أجل الفريق وأعتقد الأمر مماثل سيكون في دوري الأبطال، الأمر يتعلق بالمجموعة لتحقيق الأهداف".

وبالحديث عن مباراة فولهام قال: "لو تحدثنا عن بول وأنتوني سأقول لاعبان كبيران، أهداف رائعة، خصوصاً أنتوني، قليلون قادرون على فعل هذا، أحبه كثيراً، وكلما لعب أحسن سنفوز أكثر".

وواصل: "فقط أعطيه الكرة ولا أهتم لأننا سنفوز معه، الآن لا يوجد مستحيل، المركز الرابع كان بعيداً ولكن الآن حتى الثالث قريب، يجب أن تؤمن لطالما لعبت لفريق بحجم مانشستر يونايتد".

وفاز مانشستر يونايتد، مساء أمس السبت، على فولهام بثلاثية نظيفة ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف مانشستر يونايتد باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء، ضمن لقاءات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.