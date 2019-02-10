محمد صلاح يظهر بنيولوك غريب لأول مرة

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي "إنستجرام"، صورة له وهو بدون الذقن، الأمر الذي لاقى استغراب العديد من متابعيه الذين تعودا على شكله باللحية.

وكان صلاح سجل هدف في فوز فريقه بالأمس على بورنموث 3 - 1 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

يتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدف، وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه الجابوني أوباميانج لاعب أرسنال.