توتنهام يقترب من إنجاز تاريخي عمره 122 عاما

حيث يعد توتنهام هو الفريق الوحيد الذي لم يتعادل بأي لقاء بالدوري هذا الموسم حتى الآن، من بين جميع الفرق المحترفه بإنجلترا (4 درجات) وجميع الفِرق بالدوري الآسباني (درجتين)، الإيطالي (درجتين)، الألماني (درجتين)، الفرنسي (درجتين)، الهولندي (درجتين) والبرتغالي (درجتين).

ولعب السبيرز 25 مباراة هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، فاز في 19 مواجهة، فيما تعرض للخسارة في 6 مباريات بدون أي تعادل.