شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يقترب من إنجاز تاريخي عمره 122 عاما والان مع التفاصيل
حيث يعد توتنهام هو الفريق الوحيد الذي لم يتعادل بأي لقاء بالدوري هذا الموسم حتى الآن، من بين جميع الفرق المحترفه بإنجلترا (4 درجات) وجميع الفِرق بالدوري الآسباني (درجتين)، الإيطالي (درجتين)، الألماني (درجتين)، الفرنسي (درجتين)، الهولندي (درجتين) والبرتغالي (درجتين).
ولعب السبيرز 25 مباراة هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، فاز في 19 مواجهة، فيما تعرض للخسارة في 6 مباريات بدون أي تعادل.
وكان نادي داروين بالدرجة الثانية هو أخر فريق بتاريخ الدرجات الإنجليزية الأربع أنهى موسم كامل بدون تعادل قبل 122 عام (سنة 1897).
ومنذ عام 1897، فقط نادي واحد أنهى موسم كامل بتعادل وحيد (بارو بالدرجة الثالثة موسم 1931/32).
ويواجه توتنهام اليوم ضيفه ليستر سيتي على ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، حيث يحتل السبيرز المركز الثالث على جدول ترتيب البريميرليج برصيد 57نقطة.
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