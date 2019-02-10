شكرا لقرائتكم خبر عن رودريجيز: جعلنا صدارة دورتموند فى خطر والان مع التفاصيل
الخليج 365 - أكد الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم بايرن ميونيخ، أن فريقه سيواصل اللعب على أعلى مستوى، بعد ان أصبح البايرن خلف دورتموند بفارق 5 نقاط فقط.
وقال خاميس رودريجيز فى تصريحات نقلها الموقع الرسمي للبوندسليجا: "نحن الآن خلف دورتموند بفارق 5 نقاط، فهم يعلمون أن تعثرهم قبل أن يأتوا لمواجهتنا في أليانز أرينا، سيضعهم فى خطر هائل"
وتابع رودريجيز: "أعتقد أننا سنواصل اللعب على أعلى مستوى، وأظن أن دورتموند هو من يشعر بالضغط الآن"
وقفز البايرن للمركز الثانى عقب الفوز على شالكه 3-1، أمس السبت، ليصبح فارق النقاط بين أسود الفيستيفال 5 نقاط فقط.
كما تعادل دورتموند فى مواجهة هوفنهايم، أمس السبت، 3-3 أمس السبت في الجولة الـ21 من البوندسليجا.
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