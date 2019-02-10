انت الان تتابع الإصابة تبعد سعد سمير عن مواجهة سيمبا التنزاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٠ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

غاب سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رحلة تنزانيا التي بدأت مساء أمس السبت، بعد شكوى اللاعب من الإصابة في العضلة الضامة، وأدى اللاعب جلسة تأهيل في «الجيم» صباح اليوم الأحد على هامش مران الغائبين عن رحلة تنزانيا، حيث يستعد الفريق الأحمر لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى تنزانيا فجر اليوم الأحد؛ استعدادا لمواجهة سيمبا المقبلة.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه بينما تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر. ووصلت بعثة الأهلي تنزانيا فجر اليوم الأحد، بعد رحلة طيران استغرقت 5 ساعات و40 دقيقة تقريبًا، حيث يخلد لاعبو الأهلي للراحة عقب الوصول إلى فندق