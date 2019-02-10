الامارات | محمد صلاح يصدم جمهوره بصورة غير متوقعة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يصدم جمهوره بصورة غير متوقعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه النجم المصري محمد صلاح صدمة لمتابعيه على حسابه في "إنستغرام" بعدما نشر صورة له جديدة قام خلالها بتغيير شكله وظهر بـ نيو لوك. وظهر لاعب ليفربول الإنجليزي، بعدما قام بحلاقة شاربه ولحيته التي تميز بها في السنوات الأخيرة، بينما احتفظ بشعره الكثيف، وسط تعليقات متباينة من متابعيه. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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