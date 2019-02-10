شكرا لقرائتكم رد عنيف من سولشاير ونجوم مانشستر يونايتد على معجزة مورينيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إقتحم مانشستر يونايتد المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما تغلب على فولهام بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة "البريميرليج".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 51 ليحتل المركز الرابع مؤقتاً في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في إنتظار ما ستفسر عنه نتيجة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي التي تنطلق فى السادسة مساء اليوم بملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة ذاتها.

فوز مانشستر يونايتد وإحتلاله للمركز الرابع المؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري ابطال اوروبا أعاد للأذهان التصريحات التي أدلى بها جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق قبل إقالته والتي إستبعد فيها نجاح الفريق في إحتلال المركز الرابع.

وقال مورينيو "الموسم الحالي مع العديد من المشاكل لدينا إثباتا بما قلته في البداية بأن الموسم سيكون صعبا جدا، نحن نحاول الفوز بأكبر عدد ممكن من النقاط ومحاولة إنهاء الموسم في المركز الرابع ستكون معجزة".

وجاء الرد سريعا وقاسيا من أولي سولشاير المدير الفني المؤقت لنادي مانشستر يونايتد الذى أثبت للجميع خطأ مورينيو بعد مرور 9 مباريات فقط على خلافة المدرب البرتغالي في تدريب "الشياطين الحمر"، حيث تواجد الفريق فى المربع الذهبى دون حدوث أى معجزات كما ادعى المدرب البرتغالى.