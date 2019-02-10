شكرا لقرائتكم إصابة الضامة تبعد سعد سمير عن الأهلي أمام سيمبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى سعد سمير مدافع الاهلى جلسة تأهيل في «الجيم» صباح اليوم الأحد على هامش مران الغائبين عن رحلة تنزانيا.

وتخلف سعد سمير ، عن رحلة تنزانيا التي بدأت مساء أمس السبت بعد شكوى اللاعب من الإصابة في العضلة الضامة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى تنزانيا فجر اليوم الأحد؛ استعدادا لمواجهة سيمبا المقبلة.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه بينما تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.