شكرا لقرائتكم 3 كوارث تحكيمية فى ديربي مدريد رغم أنف VAR.. صور وفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم ريال مدريد ديربى العاصمة بالفوز على جاره بنتيجة 3/1 أمس على ملعب واندا متروبوليتانو ضمن مباريات الدوري الإسباني، وسط جدل كبير بسبب أداء حكم المباراة استرادا فيرنانديز ومعاونيه وتقنية الفيديو أيضًا.

ونشر موقع "البرنابيو ديجيتال" تقريرًا عن الأخطاء التحكيمية في المباراة والتى ساهمت بشكل أو بآخر فى تغيير نتيجة اللقاء، وعانى كلا الفريقين من الأخطاء بنسب متفاوتة، وجاءت أبرز الحالات المثيرة للجدل كالتالى..



اعتراض لاعبي اتلتيكو مدريد على الحكم

ركلة جزاء غير صحيحة

أثبتت الإعادة التلفزيونية أن ركلة الجزاء التى حصل فينيسوس جونيور لم تكن صحيحة حيث تعرض للعرقلة من خيمينيز خارج منطقة الجزاء.

وعلى الرغم من عدم أحقية الريال فى ركلة الجزاء، إلا أن الحكم أخطأ مرة أخرى بعدم إشهار البطاقة الحمراء فى وجه مدافع أتلتيكو الذى عرقل اللاعب البرازيلى من الخلف.



فينيسوس جونيور

هدف أتلتيكو من خطأ

الخطأ الآخر جاء قبل هدف أتلتيكو الوحيد عبر جريزمان، حيث تعرض فينيسوس لتدخل عنيف من كوريا لكن الحكم تجاهل الكرة التى انتهت بهدف أصحاب الملعب الوحيد، وعلى الرغم من الرجوع لتقنية VAR إلا أن الحكم راجع التسلل فقط ولم يلاحظ الخطأ على لاعب ريال مدريد من بداية اللعبة.



خطأ قبل هدف جريزمان

عدم الحفاظ على سلامة اللاعبين

تغاضى الحكم عن منح أرياس لاعب أتلتيكو مدريد بطاقة صفراء على الرغم من التدخل العنيف للاعب الكولومبى ضد ريجولين، لكن الحكم اكتفى بركلة حرة ولم يمنح لاعب أتلتيكو أى بطاقة.



تدخل أرياس

ملخص وأهداف ديربي مدريد بين أتلتيكو والريال