شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحقق مع أوباما وفرجاني ساسي بعد واقعة مباراة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو نادى الزمالك على فتح تحقيق مع لاعبى الفريق يوسف أوباما والدولى التونسي فرجاني ساسي، بعد المشادة الكلامية التى حدثت بينهما خلال مواجهة فريق النجوم أمس، السبت، على ملعب بترو سبورت وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

مشادة فرجانى ساسى وأوباما حديث السوشيال

وكشف مصدر بالزمالك أن مسئولى الزمالك كانوا سيتغاضون عن الواقعة واعتبارها "نرفزة ملعب" إلا أنهم قرروا التحقيق ومعرفة المخطئ بعدما انتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى وأصبحت مصدر سخرية للجميع.

فتح الله يتدخل لإنهاء مشادة فرجانى ساسى وأوباما

فرجانى ساسى دخل فى مشادة كلامية مع زميله يوسف أوباما أثناء مباراة الزمالك والنجوم مساء أمس بسبب إخراج أوباما الكرة من أجل علاج لاعب النجوم الذى سقط فى وسط الملعب، بينما رفض ساسى وطلب من زميله استمرار اللعب لأن لاعب النجوم يهدر الوقت للخروج بنقطة من المباراة، وهو ما تسبب فى مشادة بين الثنائى استدعت تدخل محمود فتح الله مدافع النجوم لتهدئة الأمور.

تراجع مستوى فرجانى ساسى أمام النجوم

فرجانى ساسى لاعب الزمالك لم يظهر بمستواه المعهود خلال لقاء النجوم، وهو ما أرجعه البعض لتغيير مركزه وإلزامه بالمهام الدفاعية التى كان يقوم بها طارق حامد الغائب عن اللقاء بسبب الإيقاف، وهو ما حد من مشاركة ساسى الهجومية فلم يكن له تأثير مثل المباريات السابقة.

ومنح الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كرستيان جروس، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم قبل العودة والاستعداد لمواجهة تصر حسين داى بالكونفدرالية.